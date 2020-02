Bad Wünnenberg (WB). Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zu Samstag um 0.17 Uhr an die Gebäuderückseite des Penny-Marktes am Zinsdorfer Weg. Dort kletterten sie nach Angaben der Polizei auf das Dach des Marktes und deckten einige Dachpfannen ab, die am Gebäude abgelegt wurden.