Nach Herzenslust und mit noch mehr Phantasie wird dort gesägt, gehämmert, gepinselt und geschweißt. Hier lassen die Jecken ihren närrischen Ideen freien Lauf und haben alle ein gemeinsames Ziel: den bunten FCC-Festumzug am Rosenmontag. Los geht es wie immer um 13.11 Uhr.

Bis dahin ist auch jetzt in der Endphase noch viel zu tun. Jede freie Minute wird genutzt, gearbeitet wird bis zum letzten Augenblick, ob am Wagen oder am Kostüm. FCC-Präsident Uwe Feddermann und FCC-Vorsitzender Heinrich Henneken legen beim Wagenbau großen Wert auf den Umweltschutz. „Wiederverwertung heißt das Stichwort“, so Altprinz Wolfgang Ebbers, „so schnell kommt bei uns nichts in den Müll.“ Denn schon im nächsten Jahr könne ein doch nicht weggeworfenes Stück eine sehr wichtige Rolle spielen. Die gut gefüllten FCC-Materialkammern zeugen hier von angewandter Wiederverwertung.

Natürlich sind auch die FCC-Frauen mitten im Geschehen. Mit Farbe und Pinsel in der Hand oder auch als Meisterinnen an den Nähmaschinen werden die Monate zuvor entwickelten Ideen schon seit Jahrzehnten im Alleingang oder im Freundeskreis in die Tat umgesetzt. Wie immer sitzt den zahlreichen kreativen Karnevalisten zwar auch die Zeit im Nacken. Damit könne sie aber bestens umgehen.

Das am besten gehütete Geheimnis ist auch in diesem Jahr der Prunkwagen des FCC-Prinzen. Erst unmittelbar vor dem Rosenmontagszug wird zu sehen sein, von welchem Gefährt der Prinz Jörn I. Lange sein Narrenvolk grüßen wird. Der amtierende FCC-Prinz, von Beruf Schornsteinfeger, überraschte schon oft in dieser Session mit spektakulären Auftritten. Da wird er sicherlich beim Rosenmontagszug keine Ausnahme machen. Seinem liebgewonnenen Beinamen „Feger“ macht er dabei alle Ehre. Seine Freunde werkeln täglich mit ihm an der FCC-Prinzen-Karosse. Verraten sei, dass es einer großen Scheune bedurfte, um den Prachtwagen zu bauen.

Die Besucher des Rosenmontagszuges erleben in diesem Jahr eine Besonderheit auf Fürstenbergs Straßen. Erstmals werden gleich zwei Prinzenwagen an ihnen vorbeirollen. Denn Ex-Prinz Andreas I. Flege, dessen Gefährt im vergangenen Jahr wegen des Sturms nicht ausrollen konnte, ist auch mit dabei, und Andreas Flege bekommt noch einmal die Chance, seinen Wagen zu präsentieren.

Für das FCC-Kinderprinzenpaar Prinz Paul I. Günther und Prinzessin Julia I. Byalkovskij steht fest: Sie fahren auf der bunten Lego-Burg mit den Kleinen Funken. Sie freuen sich schon auf „ihren“ Rosenmontag und hoffen auf strahlenden Sonnenschein am 24. Februar und viele Gäste am Rathaus, Steinplatz und dem Dorfplatz im Herzen Fürstenbergs.

Die Besucher am Straßenrand dürfen sich auf einen bunten Festzug freuen. So grüßt die Chorgemeinschaft mit der Sintfeld-Chorporation und Querbeat aus Unterwasserwelten. Während sich die Sänger eher mit dem Wagenbau beschäftigen, rattern zu Hause bei den Sängerinnen die Nähmaschinen. Denn Flora und Fauna des feuchten Elements wollen auch im Trockenen effektvoll in Szene gesetzt sein. Die FCC-Jugend ist im Wagenbau ebenso von der Ideenfindung bis zur Fertigstellung mit großem Eifer dabei.

Die Gruppe „Hexentreff“ ist seit mehr als 40 Jahren beim Rosenmontag mit von der Partie. Aber auch sie verrät noch nicht, in welcher Kostümierung es diesmal auf die Straße geht. Reichlich zur Hand haben werden alle Zugteilnehmer Kamelle. Ein großer Teil der „Klümpchen“ werden aus dem fairen Handel stammen. Die „fairen Kamelle“ werden eigens für die Karnevalszeit hergestellt.