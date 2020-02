Von Marion Neesen

Haaren (WB). Im Bad Wünnenberger Gewerbegebiet in Haaren soll das zweite Berufsorientierungszentrum des Kreises Paderborn entstehen. Dieses Projekt wollen die Städte Bad Wünnenberg, Borchen, Büren, Lichtenau und Salzkotten gemeinsam und in Zusammenarbeit mit dem Bang Starter Center sowie dem Regionalforum Südliches Paderborner Land auf den Weg bringen. Am Mittwoch fiel bei der Firma Loer und Schäfer der Startschuss.

Auftragslage gut, Personalressourcen schlecht: Dieser Situation sehen sich immer mehr Unternehmen im Kreis Paderborn ausgesetzt. „Es gibt inzwischen Betriebe, die ihre Produktion zurückfahren müssen, weil Fach- und Nachwuchskräfte fehlen“, sagt Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christoph Rüther. Dem Personal- und Fachkräftemangel in den heimischen Unternehmen vom Handwerksbetrieb bis zum Dienstleister wollen die Städte und Gemeinden des südlichen Paderborner Landes nun gemeinschaftlich den Kampf ansagen.

100 Ausbildungsberufe aus zehn Berufsfeldern

Nach dem Vorbild des Berufsorientierungszentrums in Ostenland soll an der Nordstraße im Industriepark Haaren eine Berufserlebniswelt eingerichtet werden. Die Firma Loer und Schäfer will sich auf dem dortigen Fußballplatz erweitern und könnte gleichzeitig das Berufsorientierungszentrum mit angeschlossenem öffentlichen Bistro errichten. 100 Ausbildungsberufe aus zehn Berufsfeldern sollen dort präsentiert und erlebbar gemacht werden. Hinter jeder Tür kann sich ein anderes Gewerk verbergen – vom Gartenbaubetrieb über einen Dachstuhl des Dachdeckers bis hin zur Pflegestation. „Die Ausstattung der Lehrwerkstätten soll individuell den Bedarfen der Region angepasst werden“, sagt Nicole Glawe-Miersch vom Bang Starter Center, die das Berufsorientierungszentrum in Ostenland leitet.

Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler aus den Klassen acht bis zehn und der Oberstufe Q1, aber auch Erwachsene, die sich beruflich umorientieren. Sie können mit den unterschiedlichen Berufen unmittelbar auch Tuchfühlung gehen, ausprobieren und ganz praktisch Hand anlegen. Die Kennenlernmodule stehen während eintägiger Veranstaltungen, in Schnupperkursen oder Feriencamps zur Verfügung.

„Wenn Schüler zum Praktikum in einen Betrieb kommen, ist es für viele Unternehmen schwierig, sie zu beschäftigen“, erklärt Glawe-Miersch, dass sich im neuen Berufsorientierungszentrum Ausbilder oder Azubis der beteiligten Unternehmen ganz konkret um die Schüler kümmern. Angebote werden das ganze Jahr über gemacht. Die Teilnehmer können Kontakte knüpfen und auch theoretisches Wissen etwa zum Thema Bewerbung erlangen.

Machbarkeitsstudie soll Bedarf ermitteln

„Wenn wir uns in der Bürgermeisterrunde treffen, stehen immer wieder drei dringende Themen auf der Agenda: der Glasfaserausbau, der Flächenbedarf sowie Auszubildende und Fachkräfte. Unsere Betriebe haben große Sorge, dass sie den Bedarf nicht mehr abdecken können“, so Christoph Rüther zur Motivation der Städte, die heimischen Unternehmen zu unterstützen. „Vitale Unternehmen sind wichtig für unsere Kommunen. Jugendliche für eine Ausbildung zu interessieren, liegt daher auch in unserer Verantwortung“, ergänzt Amtskollege Reiner Allerdissen aus Borchen.

„Jede einzelne Stadt wäre vielleicht zu klein, um ein solches Projekt zu stemmen. Bevor jedoch viel investiert wird, müssen wir die Bedarfe abfragen“, sagt Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger zum weiteren Vorgehen. Über eine Machbarkeitsstudie unter der Federführung des Bang-Beraterteams soll in den nächsten sechs Monaten ermittelt werden, welche Unternehmen das Projekt mittragen wollen. 65 Prozent der 60.000 Euro Kosten für die Machbarkeitsstudie trägt das Regionalforum Südliches Paderborner Land. Knapp 100 Unternehmensvertreter kamen am Mittwoch bereits zu einer ersten Informationsveranstaltung.

„In unserem Berufsorientierungszentrum in Ostenland erreichen wir jährlich 800 bis 1000 Schüler. Die Rückmeldungen aus den Unternehmen sind positiv“, so Beate Göke vom Bang Starter Center. Sollte die Machbarkeitsstudie zum Ergebnis haben, dass ein solches Berufscenter auch im südlichen Paderborner Land tragfähig und von der Wirtschaft gewünscht ist, werden letztlich die einzelnen Stadträte entscheiden, in welcher Form die Kommunen das Projekt unterstützen.