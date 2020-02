Egal ob Glücksbringerinnen, Hexen, Engel oder Piratinnen: An Weiberfastnacht gehört das Bad Wünnenberger Rathaus in Fürstenberg den Närrinnen. Der entmachtete Bürgermeister Christoph Rüther feierte gerne mit. Foto: Oliver Schwabe

Die närrischen Weiber ließen sich nicht zweimal bitten und stürmten am Donnerstag fraustark das Bad Wünnenberger Rathaus in Fürstenberg. „Es werden jedes Jahr mehr“, gab sich Bürgermeister Christoph Rüther geschlagen, machte bereitwillig den Weg frei und erfuhr, dass das wohl am Prinzen liegen muss. „Es ist eben gut, wenn man seinen Elvis immer dabei hat“, spielte er auf die große Leidenschaft Prinz Jörn I. Langes an, der als Elvis-Imitator schon den Galaabend rockte.

Foto: Oliver Schwabe

Dass auch die Verwaltungsmitarbeiterinnen Prinz Karneval, der im wirklichen Leben Schornsteinfegermeister ist, Ehre zollten, war dann aber doch eher Zufall. Im Schornsteinfegerkostüm eroberten acht Glücksbringer das Chefzimmer, wo Christoph Rüther zum ersten Mal an diesem Weiberfastnachtstag nur noch einen Krawattenschnipsel am Hals trug. Damit alles seine Ordnung hat, hatte hier Ordnungsamtsleiterin Claudia Weichert zur Schere gegriffen. „Die hatte ich eigentlich immer ganz gern getragen“, bedauerte Rüther den Verlust des Schlips’. Doch bei der Abstimmung im Freundeskreis, die seine Frau im vergangenen Jahr gestartet hatte, war das gute Stück zum Abschnitt frei gegeben worden.

Wem noch eine Idee fürs Karnevalskostüm fehlte, dem konnten die Fürstenberger Weiber auf die Sprünge helfen. Sogar im Badeschaum tauchten die Jecken ins närrische Treiben ein. Natürlich mit einem kräftigen „Fürstenberg Helau“.