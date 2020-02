Tolle Festwagen und Fußgruppen bejubelten zahlreiche Zuschauer beim Rosenmontagszug in Fürstenberg. Foto: Oliver Schwabe

Bad Wünnenberg (WB/han). Nach dem wetterbedingten Zug-Abbruch vom vergangenen Jahr freuten sich Aktive und Zuschauer jetzt umso mehr über einen tollen Rosenmontagszug in Fürstenberg.

Und mit am meisten freute sich Jörn I. Lange. Der Prinz des FCC, im Alltag Schornsteinfeger, ist leidenschaftlicher Elvis-Fan – und damit stand das Motiv seines Festwagens schon fest: Hoch oben auf einem Nachbau der Elvis-Villa Graceland schwebte er, begleitet von gut gelaunten Damen im Petticoat, über seinem närrischen Volk.

Und weil er bei der Schlüsselübergabe am Rathaus zum Start des Zuges die Ansprache kurz gehalten und seine Stimme geschont hatte, hatte er nun noch Kraft genug, um „Jailhouse Rock“ und andere Elivs-Hits anzustimmen.

Sein Amtsvorgänger Andreas I. Flege, dessen großer Auftritt im Vorjahr dem wirklich scheußlichen Wetter zum Opfer gefallen war, durfte nun alles nachholen und auch seinen tollen Prinzenwagen noch einmal zeigen.

Und auch die Festwagen der Jubelprinzen Wendelin I. Bunse, Hubert III. Reutter und Johannes III. Henneken rollten noch einmal in Miniatur-Version mit, gezogen stilecht von Treckern der Historischen Landtechnik.

Was sonst in den vergangenen Wochen und Monaten unter großer Geheimhaltung in Scheunen und Garagen zusammengewerkelt wurde, kam nun ans Licht – und die Zuschauer durften wirklich gelungene Festwagen bestaunen.

Da gingen die Jungbauern auf die Suche nach einer netten Frau für Hof und Herz, verbreiteten die Hippies gute Laune und Nostalgie und rollte der pinke Panzer nicht in den Kriegs-, sondern direkt in den Party-Einsatz.

Immer eine Bank für tolle und mit viel Liebe zum Detail umgesetzte Ideen, waren die Sänger der Chorgemeinschaft mit ihrem Unterwasser-Motto auch diesmal einer der Hingucker. Eine junge Fürstenberger Wagenbauertruppe ließ sämtliche Bösewichter der Film- und Fernsehgeschichte von Lord Voldemort über Freddy Krueger und Maleficent bis hin zu Batmans Erzfeind Joker aufmarschieren.

Die Tanzgarden machten immer wieder Pause, um ihr ganzes Können zu zeigen. Die Musikgruppen gaben alles. Und alle zusammen feierten dann nach Ende des Zuges noch lange gemeinsam in der Schützenhalle.