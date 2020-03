Von Marion Neesen

Lichtenau

So schließt die Lichtenauer Stadtverwaltung ihre Türen. Publikumsverkehr ist nur noch in dringenden Fällen und nach telefonischer Vereinbarung (05295/89-0) möglich. Und auch dabei wird nach der Dringlichkeit des Anliegens gefiltert. Das hat Ordnungsamtsleiter Friedhelm Weber am Montag auf WV-Anfrage mitgeteilt. Heiraten können Brautpaare in den nächsten Wochen nur noch unter sich im Trauzimmer der Verwaltung. Familie und Gäste müssen draußen bleiben. Im historischen Spieker Atteln, im Heimathaus in Kleinenberg, in der Chorherrenstube des Dalheimer Klosterwirtshauses und in der alten Mühle Böhner in Iggenhausen wird nicht mehr vermählt. Ob Paare diese außergewöhnlichen Umstände nun in Kauf nehmen wollen, vermochte Weber nicht zu sagen.

Um handlungsfähig zu bleiben, hat sich das Team der Verwaltung aufgeteilt. „Ein Teil der Mitarbeiter ist ins Technologiezentrum gezogen, andere arbeiten von zu Hause aus“, so Bürgermeister Josef Hartmann. „Wir wissen noch gar nicht, was da noch auf uns zukommt“, hat der Lichtenauer Bürgermeister großen Respekt vor der Krankheit, lobt aber auch sein Team, in dem alle konstruktiv mitarbeiteten. Bis gestern gab es im Stadtgebiet Lichtenau noch keinen Coronafall. Lediglich zwei Urlaubsrückkehrer hätten sich freiwillig in Quarantäne begeben.

Auf Eis gelegt haben die Lichte­nauer die politische Arbeit. Am Montagmorgen hat der Krisenstab getagt und alle Sitzungen der Ausschüsse und des Rates ausgesetzt. Es soll bei wichtigen Beschlüssen nun geprüft werden, ob diese auch auf elektronischem Weg oder als Dringlichkeitsbeschluss gefasst werden können. Sei dies nicht möglich, sollen unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen (gute Belüftung, ausreichender Abstand) Sitzungen einberufen werden. Wenn es bei Fördermitteln um die Einhaltung von Fristen geht, setzt Weber darauf, dass die Geldgeber entsprechend die Situation berücksichtigen.

Der Lichtenauer Bürgerbus stellt ab sofort bis voraussichtlich 19. April seinen Betrieb ein. Schon jetzt abgesagt sind sämtliche Osterfeuer im Stadtgebiet. Sie werden von der Stadtverwaltung nicht genehmigt. Auch die angesetzte Einwohnerversammlung am Freitag, 20. März, in Blankenrode, wird ausfallen.

Salzkotten

Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger bittet seine Mitbürger eindringlich, von Behördengängen abzusehen. „Natürlich gibt es Dinge, die dringend erledigt werden müssen. Wer aber nicht unbedingt ins Rathaus kommen muss, sollte darauf verzichten“, sagte Berger am Montag. Die Stadtverwaltung soll zunächst noch nicht geschlossen werden. Allerdings werden die Öffnungszeiten des Bürgerbüros reduziert und den normalen Öffnungszeiten der Verwaltung angepasst. Damit soll Planungssicherheit hinsichtlich des Personals gewährleistet werden. Derzeit gebe es jedoch keinen positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiter, so Berger.

„Wir wollen das Leben nicht komplett einstellen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass auch wir die Verwaltung schließen müssen“, so Berger. Geheiratet werden kann in Salzkotten auch weiterhin außerhalb des Rathauses. Doch auch in Salzkotten dürfen nur die Brautpaare dem Standesbeamten gegenübertreten. Berger bezweifelt, dass die Brautpaare an ihren Terminen festhalten, da ja auch keine Lokalitäten mehr geöffnet seien, in denen die Hochzeit gefeiert werden könne.

Auch in der Sälzerstadt ruht die politische Arbeit. Bis Ostern sind alle Sitzungen der Ausschüsse und des Rates ausgesetzt. „Die Gemeindeordnung ist nicht außer Kraft, aber sie hat keine Vorgaben, wie bei einer Pandemie zu handeln ist“, erläutert der Salzkottener Bürgermeister. Daher werde man kurzfristig mit den Fraktionen beraten, wie es weitergeht. Zeitkritische Themen sieht Berger derzeit nicht.

Büren

Das Bürener Rathaus wird bis auf Weiteres auch während der Corona-Pandemie seinen Bürgerservice zu den gewohnten Öffnungszeiten anbieten. „Das wichtigste Anliegen ist es, die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv vor einer weiteren Ausbreitung des Virus zu schützen“, betont Bürgermeister Burkhard Schwuchow. Zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes empfiehlt die Stadtverwaltung daher, auf das persönliche Erscheinen im Rathaus und in den weiteren Dienststellen der Stadtverwaltung möglichst zu verzichten. Bei dringenden Anliegen kann das Rathaus aber aufgesucht werden. Alle Abteilungen der Stadt Büren bleiben bis auf Weiteres geöffnet. Die Beschäftigten sind persönlich, telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Die für diesen Dienstag, 17. März, angesetzte Sitzung des Bürener Bauausschusses ist abgesagt. Wie mit den weiteren Sitzungen der politischen Gremien verfahren wird, stand am Montag noch nicht fest.

Bad Wünnenberg

In Bad Wünnenberg wird am Donnerstag nicht über die Zukunft des Rathauses beraten. Die angesetzte Ratssitzung fällt aus. Weiterhin sind alle Rats- und Ausschusssitzungen bis zum 19. April gestrichen. Von diesem Dienstag, 17. März, an ist das Rathaus inklusive der Zweigstellen für den direkten Kundenverkehr geschlossen. Die Rathausmitarbeiter stehen per Telefon und E-Mail zur Verfügung. Termine werden nach telefonischer Absprache vergeben (02953 / 709-0 und -38). Betroffen sind das Rathaus inklusive Bürgerbüro in der Poststraße, das Bauamt in der Kirchstraße (beides in Fürstenberg) sowie die Annahmestelle des Bauhofs in der Straße Auf dem Rügge in Bad Wünnenberg.

Zu dieser Entscheidung ist der Krisenstab der Verwaltung gekommen, der sich rund um Bürgermeister Christoph Rüther gebildet hat. Um den Verwaltungsbetrieb auch in den kommenden Wochen sicherstellen zu können, wurden Abteilungen aufgeteilt und räumlich getrennt. Gearbeitet wird auch im Home Office. Dienstabende der Freiwilligen Feuerwehr im Stadtgebiet sind ebenfalls abgesagt. Ebenso ist der Spanckenhof nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Entsprechend ist auch das Büro der Bad Wünnenberg Touristik nicht für den Kundenverkehr geöffnet, per Telefon und E-Mail sind die Mitarbeiter jedoch zu erreichen (www.bad-wuennenberg-touristik.de). Informationen zum Coronavirus wurden in den gängigen Sprachen in allen Flüchtlingsunterkünften ausgehängt, ein Beratungstelefon wurde eingerichtet.

„Gerade in diesen Tagen sind wir als Ansprechpartner für unsere Unternehmen, Vereine und Bürger zur Stelle“, erklärt Bürgermeister Christoph Rüther. Zeitgleich ruft er auf: „Ich bitte alle Bürger, ihre sozialen Kontakte auch im Privaten in den kommenden Wochen zu reduzieren und danke im gleichen Atemzug für das besonnene Handeln.“

Die Stadt Bad Wünnenberg informiert auf der Homepage www.bad-wuennenberg.de in einem Live-Ticker über aktuelle Maßnahmen.