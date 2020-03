Im Frühjahr bereiten die Landwirte ihre Felder vor, sorgen für Pflanzenschutz- und pflege, säen aus. Daran ändert sich auch in diesen besonderen Zeiten nichts. Kreislandwirt Johannes Giesguth sieht zwar keine Versorgungsprobleme, die Preise für landwirtschaftliche Produkte seien aber in freiem Fall. Foto: Jörn Hannemann

Von Marion Neesen

Kreis Paderborn (WB). Home Office – das ist in Coronazeiten für viele Arbeitnehmer eine Alternative. Nicht aber für die heimischen Landwirte. Die müssen gerade jetzt im März/April raus auf die Felder, die Äcker bestellen und Pflanzenschutzmaßnahmen treffen. „Derzeit erledigen wir die wie immer im Frühjahr anfallenden Arbeiten. Es muss gedüngt werden, und das Sommergetreide wird ausgesät“, ist für Kreislandwirt Johannes Giesguth und seine Kollegen zunächst einmal alles normal – und doch nicht so ganz.

Auch die Landwirte haben alle Veranstaltungen wie Schulungen und Informationsabende abgesagt. „Ich wäre ganz vorsichtig zu sagen, es ist alles in Ordnung“, blickt Giesguth (66) in eine ungewisse Zukunft der Landwirtschaft. Dabei gelten seine Sorgen nicht etwa einem Mangel an Lebensmitteln. Anbaufläche sei ausreichend vorhanden, die Witterungsbedingungen seien gut. Er glaubt nicht, dass es Versorgungsengpässe geben werde. „Genügend Wasser und die Voraussetzungen für ein gutes Wachstum sind vorhanden“, so der Haarener Landwirt.

Die Preise für landwirtschaftliche Produkte sieht er hingegen im freien Fall. Ebenso die Börsennotierungen für die nächste Ernte. Fragen müsse man sich, ob in den Schlachtbetrieben überhaupt auf Dauer das erforderliche Personal vorhanden sei. „Und was ist eigentlich, wenn die Saisonarbeiter nicht ins Land kommen dürfen? Unsere Region ist stark im Spargel-, Erdbeer- und Gemüseanbau. Kann überhaupt alles vernünftig geerntet werden? Wird es neue Regelungen und Verordnungen geben? Fragen über Fragen“, hat auch der Kreislandwirt derzeit keine Antworten.

Hoffen auf Erntehelfer

Erdbeerbauer Karl-Josef Tölle aus Salzkotten hat schon jetzt Angst vor der Erntezeit. Sein und das Problem seiner Kollegen sind die Mitarbeiter. Denn noch sei nicht klar, ob die Erntehelfer aus Polen und Rumänien überhaupt einreisen dürfen. Nach Tölles Informationen wollen sich einige Betriebe zusammenschließen, um die Helfer aus Rumänien einzufliegen. Denn auf dem Landweg kommen sie nicht weiter, weil Ungarns und Österreichs Grenzen dicht sind. Karl-Josef Tölle beschäftigt zur Erntezeit etwa 16 Mitarbeiter aus Polen. Er geht davon aus, dass diese auch kommen. „Ich habe noch ein paar Wochen Zeit, aber die Kollegen im Spargelanbau stehen vor ganz großen Problemen. Dort soll es nächste Woche losgehen“, weiß Tölle. Gleichzeitig fehlten mit den geschlossenen Gastronomiebetrieben auch die Abnehmer.

Für seine Ernte in den Gewächstunneln könnte Tölle auch Schüler oder Studenten einsetzen. Die mühsame Feldernte wolle aber kaum jemand machen. Ganz mulmig wird es Tölle, wenn er an die bereits bestellten neuen 100.000 Pflanzen allein für seine Tunnel denkt. Denn die müssen schließlich bezahlt werden. Ihre Betriebe versuchen die heimischen Bauern so gut es geht weiterzuführen. „Im häuslichen Umfeld und mit den Mitarbeitern gelten die gleichen Regeln wie woanders auch. In den Schweine-, Kuh- und Hühnerställen arbeitet nur ein bestimmter Personenkreis, den man eingrenzen kann“, so Giesguth. Auf das Pläuschchen mit dem Tierarzt müsse aber wohl vorerst verzichtet werden.

Johannes Giesguth hat etwas Vergleichbares bisher nicht erlebt. Die Schweinepest 1997 habe die Landwirte zwar hart getroffen. Damals seien über Nacht Anordnungen getroffen worden, Höfe zu sperren und sämtliche Tiere zu keulen. Mit der Coronasituation, von der weltweit alle Menschen betroffen seien, sei das aber nicht vergleichbar. Giesguth ist aber auch zuversichtlich: „Irgendwann wird es wieder bergauf gehen.