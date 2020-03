Ein Spänebunker in Bleiwäsche ist am frühen Montagnachmittag in Brand geraten. Foto: Feuerwehr

Bad Wünnenberg (WB). Zum Brand eines Spänebunkers in Bleiwäsche wurde die Feuerwehr am frühen Montagnachmittag gerufen. Gegen 14.12 Uhr eilten Einsatzkräfte der Löschgruppe Bleiwäsche zu einem holzverarbeitenden Betrieb Am Steinbruch. Die Filteranlage war in Brand geraten.