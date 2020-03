Von Hanne Hagelgans

Bad Wünnenberg (WB). Ob per Videobotschaft über das soziale Netzwerk Instagram, per Lautsprecherdurchsage der Feuerwehr oder in den nächsten Tagen auch per Brief an alle Haushalte: Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christoph Rüther geht in der Corona-Krise in die Informationsoffensive.

„Wir müssen uns darum kümmern, dass alle Zielgruppen informiert sind, die Jungen und die Älteren“, betont Rüther. Darum versuche die Stadt, sich breit aufzustellen. Per Instagram ermöglichte der Bürgermeister in der vergangenen Woche einen Blick in sein Amtszimmer und bat eindringlich darum, zu Hause zu bleiben, um das Virus nicht zu verbreiten.

Lautsprecherdurchsage in allen Ortsteilen

Dieselbe Botschaft vermittelte eine Bandansage Rüthers, die die Helfer der Feuerwehr am frühen Abend des vergangenen Freitags per Lautsprecherdurchsage in alle Ortsteile brachten. „Ich habe dazu viel Feedback bekommen“, erzählt der Bürgermeister, der mit seiner Familie in Fürstenberg lebt. Teilweise seien die Menschen sehr ergriffen gewesen und hätten sich an Kriegszustände erinnert gefühlt. Wenn auch keine Angst erzeugt werden sollte: „Wir wollten damit schon auch sehr deutlich auf die Dringlichkeit der Situation aufmerksam machen“, betont er.

In den nächsten Tagen sollen alle Bad Wünnenberger Haushalte zudem Post aus dem Rathaus bekommen. In dem Brief wird noch einmal auf die geltenden und seit Sonntagabend ja noch einmal verschärften Regeln hingewiesen. Außerdem soll das Schreiben aber auch Service-Charakter haben und alle wichtigen Telefonnummern enthalten

„Botschaft ist bei Bürgern angekommen“

Bei der übergroßen Mehrheit der Einwohner, meint Rüther, sei die Botschaft angekommen. „Es gibt ein ganz großes Verständnis für die Maßnahmen“, so sein Eindruck, der auch von den Mitarbeitern von Polizei und Ordnungsamt bestätigt werde, die gemeinsam zu Kontrollen in den Ortsteilen unterwegs seien. Die Plätze seien leer, die Menschen blieben zu Hause, so das überwiegende Fazit. Ausnahme sei allerdings am Samstagabend eine Party von Jugendlichen in Leiberg gewesen, die aufgelöst werden musste.

Bei Sandra Hesse im Rathaus laufen derweil die Fäden zusammen, die den Zusammenhalt der Bad Wünnenberger in der Krise stärken. Sie koordiniert alle Hilfsangebote von Bürgern für Bürger. Wer nicht zum Einkaufen aus dem Haus kommt oder sonst auf Unterstützung angewiesen ist, kann sich unter Tel. 02953/70931 oder per E-Mail an sandra.hesse@­bad-wuennenberg.de an sie wenden. Sie stellt dann den Kontakt zu Einwohnern her, die sich freiwillig angeboten haben und einspringen können. „Die Hilfsbereitschaft ist groß. Wer Unterstützung braucht, sollte keine Scheu haben, sich zu melden“, macht Bürgermeister Rüther Mut.

Übersicht im Internet

Um den von der Krise gebeutelten Gastronomen ebenso zu helfen wie Menschen, die vielleicht zurzeit keine Möglichkeit, keine Zeit oder auch einfach keine Lust zum Kochen haben, hat die Stadt auf ihrer Homepage im Internet alle gastronomischen Betriebe im Stadtgebiet mit Rufnummern aufgelistet, die einen Lieferservice anbieten.

Auf die Internetpräsenz der Stadt verweist Christoph Rüther auch alle, die sich tiefergehend rund um Corona informieren möchten. Von dort aus werden sie weitergeleitet auf die Angebote des Kreises und des Landes, die laufend aktualisierte und vertrauenswürdige Informationen liefern.

Und auch wer daheim kleine Kinder betreut und Langeweile und Traurigkeit vertreiben muss, bekommt dort eine Hilfe: Die Mitarbeiter der städtischen Kita „Kleine Rasselbande“ aus Bad Wünnenberg haben ein Paket mit 17 Angeboten rund um den Regenbogenfisch zusammengestellt. Neben Liedern gibt es ein Rezept für einen Kuchen, eine Bastelanleitung für den Regenbogenfisch, eine Anleitung zum Falten eines Fisches, ein Fingerspiel, Bewegungsübungen, eine Vorlage zum Ausmalen und vieles mehr. Alle Angebote sind in einem Dokument zusammengefasst, das heruntergeladen werden kann, und zwar hier .