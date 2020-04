Der 32-jährige Traktorfahrer bog gegen 15.40 Uhr mit seinem Gülleanhänger-Gespann aus einem Feldweg auf die K 34 in Richtung Haaren ab. Dabei missachtete er nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines 55-jährigen Peugeotfahrers, der auf der Kreisstraße ebenfalls in Richtung Haaren unterwegs war. Das Auto prallte frontal gegen ein Vorderrad und die Front des Traktors. Der Wagen wurde erheblich beschädigt in den Graben geschleudert. Der Peugeotfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde am Unfallort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.