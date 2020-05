Von Hanne Hagelgans

Bad Wünnenberg (WB). Ein so großes Wohnbauprojekt gibt es nicht alle Tage: Rund 100 Bauplätze entstehen zurzeit im Gebiet Isernkuhle in der Bad Wünnenberger Oberstadt. Außerdem nimmt in dem Areal an der Bundesstraße 480 bereits das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr, das im Herbst in Betrieb gehen soll, Gestalt an.

Parallel dazu haben Politik und Verwaltung den Flächennutzungsplan, der Ackerland in Wohnbauflächen umwandelt, und den entsprechenden Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Für die Ratssitzung im Juni ist der endgültige Satzungsbeschluss vorgesehen, wie Sebastian Dören vom Bauamt Bad Wünnenberg erläutert.

100 Plätze für Einfamilien- und Doppelhäuser

Vorgesehen sind rund 100 Plätze für Einfamilien- und Doppelhäuser. 25 davon befinden sich in Privatbesitz, der Rest gehört der Stadt. Sie sollen möglichst noch in diesem Jahr verkauft werden. Weil sich bereits abzeichnet, dass es deutlich mehr Interessenten als Plätze gibt, erfolgt die Vergabe nach einem Punktesystem. Darin wird unter anderem berücksichtigt, ob und wie lange eine Familie in Bad Wünnenberg lebt und wie viele Kinder es gibt.

Wer sich um einen Platz bewerben möchte, muss seinen Antrag allerdings noch bis zum 28. Mai bei der Stadt einreichen. Die Plätze kosten 60 Euro pro Quadratmeter. Inkusive aller Nebenkosten wie Straßenerschließung, Wasser- und Kanalanschlussbeitrag, Kompensation und Vermessung liegt der Preis bei 94,83 Euro.

Erschließungsarbeiten werden bald ausgeschrieben

Die Ausschreibungen für die Erschließungsarbeiten sollen in den nächsten Wochen auf den Weg gehen, erläutert Dören, im Sommer beginnen und bis zum kompletten Abschluss rund eineinhalb Jahre dauern. Entsprechend könnten nicht alle neuen Grundstückseigentümer gleichzeitig mit dem Hausbau beginnen: Das Baugebiet soll etappenweise volllaufen. Dennoch möchte die Stadt bereits in diesem Jahr alle Grundstücke vergeben. Man möchte künftigen Bauherren so die Chance sichern, das Förderinstrument des Baukindergelds von 12.000 Euro zu nutzen, das wohl im kommenden Jahr wegfallen soll. Die übliche Frist von zwei Jahren, innerhalb derer dann auch gebaut werden muss, wird daher ausnahmsweise auf drei Jahre verlängert.

Zusätzlich zu den Einfamilien- und Doppelhäusern sind, verteilt über das Baugebiet, auch drei Mehrfamilienhäuser vorgesehen, die maximal acht Wohneinheiten haben dürfen. Es habe sich gezeigt, dass es einen Bedarf für diese Wohnform im Kurort gebe, erläutert Bürgermeister Christoph Rüther.

Bereits gebaut wird an der B 480 ein Wasserhochbehälter, den den jetzigen Behälter am Schlankerberg ersetzen soll. Auf dem selben Grundstück entsteht eine Nahwärme-Heizzentrale für die neuen Wohnhäuser. Der Anschluss sei für die Bauherren nicht verpflichtend, sondern freiwillig, stellt Christoph Wittler, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, klar. Allerdings lägen die Vorteile auf der Hand: In den neuen Gebäuden müsse kein Heizungskeller eingeplant werden. Und eine gute Energiebilanz, die spätestens dann wichtig wird, wenn das Haus einmal wieder verkauft werden soll, sei damit auch erreicht.

Wunsch nach Lebensmittel-Nahversorger

Auch auf der anderen Seite der Bundesstraße 480 sind in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche neue Häuser entstanden. Angesichts dieses Wachstums wünschen sich die Stadt und auch viele Anwohner einen Lebensmittel-Nahversorger in der Bad Wünnenberger Oberstadt. Es gebe in dieser Sache gute Verhandlungen, verrät Rüther, fest vereinbart sei allerdings noch nichts. Doch ein ausreichend großes Grundstück hat die Stadt bereits für diesen Zweck vorgesehen. Es befindet sich direkt rechts vom Kreisel am Ortsausgang in Richtung Bleiwäsche. Dahinter wird ein benachbartes Grundstück ebenfalls freigehalten. Es ist mittelfristig für einen zweiten Kindergarten in der Oberstadt vorgesehen.