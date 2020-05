Bad Wünnenberg (WB/fk). Nachdem der amtierende Bad Wünnenberger Bürgermeister Christoph Rüther in die Fußstapfen des Landrates Manfred Müller treten möchte, musste die CDU in Bad Wünnenberg nach einem neuen Kandidaten Ausschau halten. Eine von der Partei einberufene Findungskommission schlägt dem Stadtverband mit Christian Carl und Hermann-Josef Veith nun zwei Kandidaten für die Nachfolge des Bürgermeisters vor.

Pikant: Christian Carl ist gleichzeitig Vorsitzender des CDU-Verbandes in Bad Wünnenberg, dem nun mit Hermann-Josef Veith ein weiterer Kandidat entgegengestellt wird. Das „solle aber nicht als Misstrauensvotum verstanden werden“, meint Kevin Gniosdorz, der stellvertretende Vorsitzende der Partei. Die Vorstellungen der Kandidaten hätten vielmehr „qualitativ eng beieinander“ gelegen, wie es in einem Brief an die Parteimitglieder heißt.

Hermann-Josef Veith ist der zweite Kandidat der CDU. Hermann-Josef Veith ist der zweite Kandidat der CDU.

Am 9. Juni werden sich die beiden Bürgermeisterkandidaten in der Schützenhalle in Fürstenberg den Parteimitgliedern zur Wahl stellen. Vorher soll es die Möglichkeit geben, beide Kandidaten über digitale Plattformen kennenzulernen.