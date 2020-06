Bad Wünnenberg (WB/itz). Im Bad Wünnenberger Ortsteil Helmern ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist eine Gaststätte an der Ortsdurchfahrt Westfalenstraße. Der komplette Dachstuhl des Gebäudekomplexes steht in Flammen. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei gibt es keine Verletzten. Die Ursache ist unklar.