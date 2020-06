25 Stunden lang war die Feuerwehr im Einsatz, um den Brand in dem Gasthof zu löschen. Foto: Ingo Schmitz

Bad Wünnenberg (WB/itz). Der verheerende Dachstuhlbrand eines Gasthofs in der Bad Wünnenberger Ortschaft Helmern hat die Feuerwehr einen ganzen Tag lang in Atem gehalten. Immer wieder mussten Brandnester abgelöscht werden.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben den Brandort beschlagnahmt. Die Untersuchungen der Ermittler seien für Montag vorgesehen, hieß es am Sonntagmittag.

Wie berichtet, war das Feuer am Samstagmorgen um kurz vor 8 Uhr entdeckt worden. Während der Löscharbeiten breiteten sich die Flammen im Dachstuhl des Hauptgebäudes aus und griffen anschließend auch auf die angrenzende Scheune über.

Gaststätte in Bad Wünnenberger Ortsteil Helmern brennt Fotostrecke

Foto: Ingo Schmitz

Am Nachmittag wurde in Absprache mit der Polizei und dem Fachberater des Technischen Hilfswerks das Dachgeschoss sowie hölzerne Zwischendecken des betroffenen Gebäudes, in denen sich noch Brandnester befanden, durch ein Abbruchunternehmen abgeräumt, berichtete Feuerwehrsprecher Christoph Hesse.

In den Abendstunden wurde nach Abschluss der Abräumarbeiten eine Brandwache eingerichtet und die Brandstelle ständig kontrolliert. Immer sei Brandgut wieder aufgeflammt. Insbesondere in den späten Abendstunden seien erneute Löschmaßnahmen erforderlich gewesen.

Neben Kräften der Löschgruppe Helmern und des Löschzuges Bad Wünnenberg wurden hier auch Einsatzkräfte der Löschgruppe Leiberg hinzugezogen, die auch schon in den Mittagsstunden die Einsatzkräfte aus Bad Wünnberg, Büren und Lichtenau unterstützt hatten.

Am Sonntagmorgen waren die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr um 9 Uhr nach etwa 25-stündiger Einsatzdauer beendet. Die Einsatzstelle sei an den Eigentümer übergeben worden, teilte Sprecher Christoph Hesse am Sonntagmittag mit.