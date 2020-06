Von Ingo Schmitz

Bad Wünnenberg (WB). Der Großbrand in der Gaststätte Dahl im Bad Wünnenberger Ortsteil Helmern hat am Wochenende große Betroffenheit in der Bürgerschaft ausgelöst. Bürgermeister Christoph Rüther, der sich vor Ort ein Bild machte, war entsetzt angesichts der verheerenden Schäden an der Traditionsgaststätte. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Ermittler der Polizei werden voraussichtlich an diesem Montag den Brandort begutachten und auf Ursachensuche gehen.

Unter dem Dach des Gebäudekomplexes lebten bis zum Brand sieben Familienmitglieder aus drei Generationen. „Mir tut es für die Familie extrem leid“, zeigte Rüther große Anteilnahme. Die Stadt habe geholfen, für die Betroffenen, die zum Glück alle unverletzt blieben, Unterkünfte zu finden. Dies sei gelungen.

Am Samstagmorgen war um kurz vor 8 Uhr der Brand bemerkt worden. Zu dem Zeitpunkt befanden sich zwei Senioren im Gebäude, die durch einen Alarm auf das Feuer im Dachgeschoss aufmerksam wurden. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, schlugen die Flammen bereits großflächig aus dem Dachstuhl des Gasthofes. Die beiden Senioren konnten das Gebäude mit Hilfe der Feuerwehr unverletzt verlassen, berichtete der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Christoph Hesse. Sämtliche Feuerwehren aus dem Stadtgebiet rückten aus.

„Familie in Notsituation“

Zur Unterstützung wurden weitere Feuerwehrkräfte aus Leiberg, Atteln, Lichtenau und Büren nachgefordert. Sowohl von Innen- als auch von Außen gingen die Wehrleute gegen die Flammen vor. Auch von zwei Drehleitern aus wurden die Flammen bekämpft. Etwa 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Trotzdem konnten sie nicht verhindern, dass sich die Flammen vom Dachgeschoss des Haupthauses aus weiter zum angrenzenden Gebäudeteil durchfraßen. Zwar konnte das Feuer nach zwei Stunden unter Kontrolle gebracht werden, doch der Einsatz zog sich bis zum anderen Morgen hin.

In Absprache mit der Polizei und dem Fachberater des Technischen Hilfswerks entschlossen sich die Einsatzleiter dazu, das Dachgeschoss sowie hölzerne Zwischendecken des Gebäudes, in denen sich noch Brandnester befanden, durch ein Abbruchunternehmen abräumen zu lassen. In den Abendstunden wurde zudem eine Brandwache eingerichtet. Immer wieder flammten neue Brandnester auf, die in der Nacht abgelöscht werden mussten. Am Sonntagmorgen konnten die Feuerwehrleute um 9 Uhr – nach 25-stündigem Dauereinsatz – wieder einrücken. Die Kräfte seien zwischendurch ausgetauscht worden, berichtete Hesse.

Wichtig für Infrastruktur

„Ich will den Ermittlern nicht vorgreifen. Aber die Schäden durch Feuer und Löschwasser sind an den Gebäuden so groß, dass der Komplex wohl nicht mehr nutzbar sein wird. Die Familie befindet sich in einer echten Notsituation“, meinte Bürgermeister Rüther. Für den Ort Helmern sei der Gasthof eine wichtige Infrastruktureinrichtung. Nach dem Lockdown habe man damit begonnen, den Betrieb wieder hochzufahren – und jetzt diese Katastrophe.

Die Gaststätte ist vielen Menschen im Stadtgebiet bekannt. Der Saal sei für Feiern und Bürgerversammlungen genutzt worden.