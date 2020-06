In einem intensiven Findungsprozess haben Gregor Merten und Carmen Dietrich die Zeichen der drei abrahamitischen Religionen – den Halbmond, den Stern und das Kreuz – in einem Kreis zueinander in Beziehung gesetzt. Beim Betrachten des Inneren des Kreises wird die Gestalt eines Engels sichtbar.

Eine anerkennende Rückmeldung für die Durchführung dieses Projektes liegt in schriftlicher Form von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor. Das Grußwort von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird am Einweihungstag zum späteren Zeitpunkt verlesen. Der Dank der Initiatoren von „Kunst & Kultur“ gelte den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes, die den Objektplatz im Kurpark nach einem Entwurf von Nadja Tölle gestaltet und die Informationstafel (Text: Gertrud Tölle und Jürgen Franke, Layout: Günter Schlottmann) zum Projekt aufgestellt haben. „Engel der Kulturen“ ist ein EU-Leader-Projekt in Zusammenarbeit mit dem Südlichen Paderborner Land.

Ausführliche Informationen sind im Internet aufgeführt (www.engel-der-kulturen.de).