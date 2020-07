Wie die Polizei am Sonntagmorgen mittetilte, war der Mann am Freitag gegen 14 Uhr von Fürstenberg in Richtung Essentho unterwegs und kam im Verlauf der kurvenreichen Strecke durch den Wald aus bislang ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr.

Eine entgegenkommende 37-jährige Autofahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit ihrem Fahrzeug aber laut Polizei nicht mehr verhindern. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsversuche eines Ersthelfers erlag der Kradfahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.