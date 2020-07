Zwischen dem Autobahnkreuz Bad Wünnenberg-Haaren und der Anschlussstelle Lichtenau (Fahrtrichtung Kassel) stand das Auto bei Eintreffen der Feuerwehr gegen 11.35 Uhr bereits in Vollbrand. Die Flammen hatte bereits auf den Inneraum übergegriffen.

Die Einsatzkräfte des Löschzuges Haaren der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Wünnenberg setzten unter Atemschutz den Schnellangriffsschlauch des Tanklöschfahrzeuges zur Brandbekämpfung ein. Vor Ort waren zehn Feuerwehrleute unter der Leitung von Stefan Kaup mit drei Einsatzfahrzeugen sowie die Autobahnpolizei. Nach etwa einer Stunde waren die Einsatzmaßnahmen beendet.

Auto kollidiert mit Lastwagen

Erst am Dienstagnachmittag waren die Einsatzkräfte des Löschzuges Haaren auf der A 44 im Einsatz gewesen. In Fahrtrichtung Dortmund waren gegen 15.50 Uhr ein Auto und ein Lastwagen seitlich kollidiert. Dabei war eine Person verletzt worden. Sie wurde rettungsdienstlich erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, klemmte die Fahrzeugbatterie des Autos ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Vor Ort waren acht Feuerwehrleute unter der Leitung von Marcus Siekaup mit zwei Einsatzfahrzeugen, der Rettungswagen aus Fürstenberg und die Autobahnpolizei. Auch hier waren nach etwa einer Stunde die Einsatzmaßnahmen beendet.

Trotz des Eingreifens der Feuerwehr brannte das Fahrzeug komplett aus. Foto: Löschzug Kirchborchen

Zu einem weiteren Autobrand mussten in der Nacht zu Freitag die Einsatzkräfte des Löschzuges Kirchborchen ausrücken. Ein BMW stand auf der A 33 bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 4 Uhr in Vollbrand. Die Autobahn wurde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Trotz des Eingreifens der Feuerwehr brannte das Fahrzeug komplett aus. Verletzt wurde jedoch niemand. Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte abrücken..