Anhand aufgefundener Glassplitter vermutet die Polizei, dass ein Fahrer eines Audi A1 die Schilder beschädigt hat. Das Fahrzeug müsste dabei nach links von der Fahrspur abgekommen und in die Warnbaken gefahren sein. Dabei wurde das Auto vorne links beschädigt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der B 480 zwischen Haaren und Bad Wünnenberg in Fahrtrichtung Bad Wünnenberg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 05251/3060.