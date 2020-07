Hängepartie auf der Kleiderstange

Eine, die jedes Jahr unzählige Frauen – Königinnen wie Hofdamen – auf die Kleiderparade vorbereitet und mit prächtigen Roben in allen Farben und Variationen ausstattet, ist Hiltrud Geining. Ihr Atelier und ihren Verkaufsraum finden Majestäten und Gefolge hoch über der Kurstadt Bad Wünnenberg. Hier hängt Kleid an Kleid und wartet darauf, getragen und gezeigt zu werden. „Von Mitte April bis Ende August herrscht hier von morgens bis abends Hochbetrieb, ein Kommen und Gehen“, sagt die 53-Jährige. Dann ist sie oft die einzige, die im Schützenfeststress oder im Gefühlschaos junger Bräute die Ruhe bewahrt.

Dieser Tage sitzt sie allerdings oft allein, ohne ihre Mitarbeiterinnen, an der Nähmaschine. Nur wenige Kundinnen verirren sich in ihr Geschäft. Schützenfeste, Abschlussbälle, Hochzeiten: Alle Veranstaltungen, bei denen ihre Fachkenntnis und ihre Nähkünste gefragt sind, fallen aus. „Seit 24 Jahren mache ich das nun schon, in diesem Jahr war ich kurz davor aufzugeben. Besonders schlimm ist für mich, dass ich meine Mitarbeiterinnen nicht weiter beschäftigen konnte“, sagt Hiltrud Geining. Mit dem Einbruch hat nicht nur sie, sondern haben auch ihrer ihre Kolleginnen und Kollegen zu kämpfen. Kein Fest, kein Festkleid. „Ich hatte es schon etwa drei Wochen vor der Generalabsage im Gefühl“, sagt die gelernte Damenschneiderin mit der Zusatzausbildung Schnittdirektrice.

Die gesamte Montagssaison ist ihr weggebrochen. Darunter fallen die Kleider, die an Hofstaate verkauft werden, deren Schützenvereine montags morgens den Vogel abschießen und schon nachmittags ausmarschieren. Auch hat sie viele Kunden aus Schützenvereinen, die zunächst ihr Vogelschießen ausrichten und 14 Tage später Schützenfest feiern. Für diese spontanen Kunden stehen mehr als 300 Kleider in ihrem Geschäft zur Auswahl.

Oft müssen Kleider geändert werden, dann geht es rund in Hiltrud Geinings Nähstube. Jetzt ist es dort sehr still. „Mir tut es in der Seele weh, wen ich all die Kleider hier hängen sehe, die doch eigentlich dafür gemacht sind, gezeigt zu werden“, sagt die Bad Wünnenbergerin. Einzig die Kleider, die im November nach ihrer Modenschau geordert wurden, werden die Hofdamen und Königinnen auch tragen – später. Dabei müssen sie keine Sorge um die Aktualität ihrer Kleider haben, denn auch die Hersteller sind betroffen, Messen sind ausgefallen, die neue Kollektion muss warten.

Tränen statt Freude

Die sonst freudig-erwartungsfrohe Atmosphäre im Braut- und Schützenfestmodengeschäft ist in diesem Jahr eine andere. So manche Abiturientin hat nicht wie sonst üblich strahlend ihr Ballkleid abgeholt. Auch einige Tränen sind in Hiltrud Geinings Geschäft geflossen, wenn die Bräute ihren schönsten Tag im Leben verschieben mussten; oder die Paare zogen ihre Vermählung durch im Bewusstsein, dass sie allein vor dem Standesbeamten stehen würden. So hatten sie sich das nicht vorgestellt.

„Jetzt geht es aber so langsam wieder los. Einige Brautpaare entscheiden sich spontan, doch noch in diesem Jahr zu heiraten“, sagt Hiltrud Geining. Sie hat die Zeit genutzt, selbst wieder kreativer zu sein und Königinnenkleider zu entwerfen und zu nähen. Ihre Familie hat sie trotz der ausbleibenden Einnahmen motiviert, weiterzumachen. Auch von Mitbürgern in Bad Wünnenberg erfährt sie viel Zuspruch. Und schließlich möchte Hiltrud Geining das, was sie in 24 Jahren aufgebaut hat, nicht aufgeben. „Noch so ein Jahr darf allerdings nicht kommen“, sagt die Schneiderin und hofft, dass 2021 wieder gefeiert werden und sie ihrer Leidenschaft nachgehen kann. Denn am liebsten ist es ihr, wenn Königinnen, Hofdamen, Bräute und alle, die sich auf ein schönes Kleid freuen, ihr Geschäft glücklich verlassen.