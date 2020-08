Bürger dürfen Karpkeflitzer nutzen

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (WB). Bereits vor drei Jahren wurde die lang gehegte Idee für eine bessere Dorfmobilität in Fürstenberg mit der Anschaffung eines E-Mobils, dem so genannten „Karpkeflitzer“ – in die Tat umgesetzt. Mittlerweile wurde der weiße Nissan 300 Mal von Vereinen und ehrenamtlich Tätigen ausgeliehen. Von September an soll dies auch für alle anderen Fürstenberger möglich sein.

Von Brigitta Wieskotten