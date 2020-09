Das bisherige Gebäude in der Schützenstraße ist in die Jahre gekommen und entspricht in vielen Aspekten nicht mehr den gültigen Sicherheitsvorgaben: Die sanitären Anlagen lassen zu wünschen übrig, die Einsatzkleidung hat in unmittelbarer Nähe des Feuchtraums kaum eine Chance, richtig durchzutrocknen. Das wohl größte Problem: Das alte Gebäude hat lediglich drei Fahrspuren – im ungünstigen Fall muss daher zunächst rangiert werden, bevor die Helfer mit dem benötigten Fahrzeug zum Einsatz ausrücken können, wertvolle Zeit verstreicht.

Möglichkeiten zur Erweiterung gab es in der dicht bebauten Schützenstraße nicht. Rechts des Kreisverkehrs in der Oberstadt wurden Rat und Verwaltung auf der Suche nach einem Grundstück fündig. Dort beginnen bald auch die Arbeiten für das neue große Baugebiet Iserkuhle. Geplant ist auch ein Heizkraftwerk zur Nahwärmeversorgung, an die das neue Feuerwehrhaus ebenfalls angeschlossen werden soll.

Es hat eine Nutzfläche von 727 Quadratmetern und bietet den freiwilligen Helfern des Kernstadt-Löschzuges künftig in der Fahrzeughalle die benötigten fünf Fahrspuren. Im hinteren Bereich befinden sich Umkleiden, Duschen und Toiletten für Feuerwehrmänner und -frauen, außerdem ein großer Schulungsraum. Er kann bei Bedarf durch mobile Trennwände unterteilt werden, zum Schulungsraum gehören außerdem noch einmal separate (auch behindertengerechte) Toiletten und ein eigener Ein- und Ausgang. Auf dem hinter der Fahrzeughalle liegenden Sozialtrakt soll ein Gründach angelegt werden.

Parken werden die Feuerwehrleute hinter dem Gebäude, wo genug Plätze eingeplant worden sind. So gibt es im Einsatzfall keinen Konflikt zwischen den anfahrenden Helfern und den ausrückenden Feuerwehrwagen. Wenn die Einsatzwagen mit Martinshorn und Sonderrechten im Notfall auf die Bundesstraße 480 einbiegen, wird der Verkehr dort mit einer Ampelanlage angehalten. Das, so erläutert Bauamtsleiter Sebastian Döring, sei zumindest noch so vorgesehen, so lange die Ortsumgehung B 480 neu noch nicht in Betrieb sei. Vom Jahr 2022 an werde die alte Bundesstraße sicherlich deutlich weniger befahren sein. Man müsse dann sehen, ob die Ampelregelung noch notwendig sei.

Um die Nachbarn nicht zu belasten, wird das Gebäude an drei Seiten mit einer Lärmschutzwand umgeben: in Richtung zum neuen Baugebiet Iserkuhle hin, hinter der Fahrzeughalle in Richtung der bereits bestehenden Gebäude und auf der gegenüberliegenden Seite der B 480, wo der bereits bestehende Lärmschutzwall erhöht werden soll.

Im Januar dieses Jahres hat der Bau mit den Erdarbeiten begonnen. Mittlerweile steht der Rohbau. Dach, Fenster, Tore, Trockenbau- und Fassadenarbeiten, Grobinstallation der Elektrik und Innenputz sind fertig. Jetzt geht es an die Feinarbeiten und die Einrichtung. Und noch in diesem Jahr sollen die Feuerwehrleute einziehen können. „Wir liegen im Zeit- und Kostenplan“, sagt Bauamtsleiter Sebastian Döring. Der rund 2,3 Millionen Euro teure Neubau wird mit 750.000 Euro aus Städtebaumitteln gefördert.