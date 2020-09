Gerhard Drüppel verabschiedet

Fürstenberg (WB). Nach 28 Jahren in der Löschzugführung und 33-jähriger Vorstandsarbeit in Löschzug und Förderverein ist jetzt Gerhard Drüppel beim Löschzug Fürstenberg der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Wünnenberg verabschiedet worden. Gerhard Drüppel gehört der Feuerwehr seit 1980 an. 1992 – viele der heutigen Feuerwehrleute waren da noch gar nicht geboren – wurde er stellvertretender Löschzugführer, 1999 übernahm er die Führung des Löschzuges.

Von Westfalen-Blatt