Christian Carl gewinnt

Damit zieht der 44-jährige Leiberger ohne Stichwahl als neuer Chef ins Rathaus ein.

Zu den ersten Gratulanten in der Aula der Profilschule gehörte am Sonntagabend sein Vor-Vorgänger, Altbürgermeister Winfried Menne. Gemeinsam mit Christian Carl freute sich auch seine Ehefrau Elke (40). Das Paar hat drei Töchter im Alter von sechs, neun und zwölf Jahren.

Verwaltungsfachwirt Christian Carl ist seit knapp einem Jahr als kaufmännischer Betriebsleiter des Wasser- und Abwasserwerks in der Nachbarstadt Büren tätig. Damit wird sein bisheriger Chef Burkhard Schwuchow, der im Amt bestätigt wurde, nun sein Kollege im Reigen der Bürgermeister des Kreises Paderborn.

Zwiespältig bewertete SPD-Kandidat Stefan Stachowiak das Wahlergebnis. Der 50-Jährige aus Bleiwäsche kam auf 27,2 Prozent und verfehlte damit sein persönliches Ziel, eine 3 vor dem Komma und den Einzug in die Stichwahl, nur knapp.

Enttäuscht war er allerdings darüber, dass die SPD im neuen Stadtrat nur noch mit sieben statt bisher elf Sitzen vertreten sein wird. „Das haben wir nicht verdient“, bedauerte er. Den Grund für den Verlust sieht der SPD-Bewerber in Stimmengewinnen für Bündnis 90/Die Grünen. „Das ist komplett zu unseren Lasten gegangen“, so das Fazit von Stefan Stachowiak.

Die Grünen traten in der Kur­stadt erstmals zur Kommunalwahl an und holten aus dem Stand ein Ergebnis von 12,1 Prozent. Damit sind sie mit vier Sitzen im Rat vertreten. Bürgermeister-Kandidatin Nadine Dubberke kam auf 8,8 Prozent der Stimmen. Die 25-jährige Fürstenbergerin platzierte sich damit knapp vor Ingmar Reisige von der FDP.

Der konnte sein persönliches Ziel von 10 bis 15 Prozent der Stimmen nicht ganz erreichen. Mit 8,5 Prozent kam er auf den vierten Platz. Dennoch betrachtet der 43-jährige Bleiwäscher das Ergebnis als Motivation für die Rats­arbeit der kommenden fünf Jahre. Künftig nämlich wird die FDP im Stadtparlament mit drei statt bisher zwei Sitzen vertreten sein.

Einen ruhigen Wahlsonntag in Bad Wünnenberg vermeldete Christoph Wittler, Allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters und Wahlleiter. Es habe keinerlei Schwierigkeiten mit der Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen gegeben, und auch längere Warteschlangen seien ausgeblieben.

Die Wahlbeteiligung lag mit 61,7 Prozent höher als bei der Kommunalwahl 2014. Die Vielzahl an Bewerbern für das Bürgermeister- und das Landratsamt habe die Menschen offenbar interessiert, so die Einschätzung Wittlers. Rund 2400 Bürger in Bad Wünnenberg hätten sich für die Stimmabgabe per Briefwahl entschieden. Das seien laut Christoph Wittler etwa 10 bis 20 Prozent mehr Briefwähler als sonst gewohnt.

Auch im Stadtgebiet Bad Wünnenberg wurden vielerorts Schulen oder Kindergärten als Wahllokale genutzt. Weil die schon früh am Montagmorgen wieder für die Kinder bereit stehen müssen, rückten noch am späten Sonntagabend die Reinigungskräfte an.

Der neue Bad Wünnenberger Rat kommt am Donnerstag, 12. November, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Zuvor trifft sich das Stadtparlament noch einmal am Donnerstag, 29. Oktober, in alter Besetzung. Im Landgasthof Kaiser in Leiberg wird dort sicherlich auch der gesellige Teil nicht zu kurz kommen.

Ebenfalls bei Kaiser in Leiberg feierten viele Mitglieder der Bad Wünnenberger CDU am Sonntagabend den Sieg ihres Kandidaten. Für den frischgebackenen Bürgermeister Christian Carl steht am heutigen Montag ein Antrittsbesuch im Rathaus in Fürstenberg auf dem Programm.

Als Thema, das er nach seinem Amtsantritt mit Priorität angehen möchte, nennt der 44-Jährige, Chancen für junge Leute und damit auch Bauplätze in den Ortsteilen zu schaffen. Besonders dringend sei das in Fürstenberg und Haaren.