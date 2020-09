Der Wald braucht gemeinsame Hilfe

Dazu hatten Matthias Graf von Westphalen mit seiner Frau Antonia und dem neuen Forstdirektor Dr. Johannes Gerst nach Fürstenberg in den Bezirk Hirse eingeladen. Gerst sowie sein Vorgänger Dr. Uwe-Carsten Meyer und Revierleiter Tobias Trager informierten sowohl den Bundestagsabgeordneten als auch den Landtagsabgeordneten Bernhard Hoppe-Biermeyer über den Zustand des heimischen Waldes.

Erschüttert über Waldsterben

Zunächst waren aber interessierte Bürger willkommen. Die Auswirkungen des Klimawandels unterstrich Revierleiter Trager anfangs deutlich sichtbar mit einem großen Stück Baumrinde, das eindeutige Zeichen des enormen Borkenkäferbefalls trug. Er klärte die typischen Zeichnungen, die der „Buchdrucker und Kupferstecher“ in der Rinde der Fichten hinterlässt. Vor einigen Jahren hätten das Sturmtief Sabine und andere Wetterereignisse den Grundstein für die Invasion der Borkenkäfer gelegt. Sie seien zu einer existenziellen Bedrohung des Waldes geworden. Seien es anfangs eher die Fichten gewesen, so seien in rasantem Tempo inzwischen viele typische in Europa wachsende Baumarten befallen. Ein einziges Weibchen dieser Schädlinge könne bis zu 300.000 Eier legen. Bundesweit zeichne sich ein Bild vertrockneter Wäldern, von Waldbränden und Schädlingsexplosionen. Gerade ein der Coronazeit, in der die Wälder als Erholungszone an Bedeutung gewonnen hätten, seien die Menschen erschüttert.

Mischwälder hätten eine etwas bessere Ausgangssituation, so die Aussage des Forstteams. Eine Buche könne bei guter Bodenbeschaffenheit mit ausreichend Wasser 140 bis 150 Jahre alt werden. Die Bäumen könnten normalerweise ausreichend Baumharz produzieren, um sich vor dem Borkenkäfer zu schützen. Auch die Anpflanzung von Douglasie statt Fichte könne ein positiver Ansatz sein.

Die zweite Tageshälfte blieb den Politikern sowie Philipp Heeremann (Vorsitzender des Waldbauernverbandes), Andreas Duhme (Revierförster des gräflichen Forstbetriebs), Bürgermeister Christoph Rüther, Ortsvorsteher Reimund Günter und Franz Josef Freiherr von und zu Brenken sowie sachkundigen Gästen vorbehalten. Schnell wurde klar, dass dem Wald nur gemeinschaftlich geholfen werden könne.

Die Forstbetriebe seien durch die Bewältigung der Schäden an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit geraten – mit einem unabsehbaren Ende. Die Kosten der Schadensbeseitigung seien immens und die Erlöse zusammengebrochen, so dass sie zur Kostendeckung nicht ausreichten. Auch in den nächsten Jahren fehlten die Holzerlöse aus dem Einschlag der Bäume, die Stürme und Borkenkäfer vernichtet hätten. Gleichzeitig fielen die Kosten der Wiederbewaldung gewaltig hoch aus.

Hilfsgelder für Betriebe

Die Forstbetriebe benötigen dringend und kurzfristig Unterstützung, die bisher jedoch ausbleibe. Bund und Land hätten rund 1,5 Milliarden Euro bereitgestellt, die zwar helfen könnten, die Schadensflächen von 285.000 Hektar wieder zu bewalden. Nicht wenige private und kommunale Betriebe in NRW fielen aber aus dem Wirkungsbereich sämtlicher Förderprogramme heraus. Das Land NRW habe zudem als einziges Bundesland die von der EU freigegebenen Mittel mit einer Förderobergrenze pauschal gedeckelt – unabhängig vom tatsächlichen Schadenumfang eines Betriebes, informierte das Forstteam.

Etwa 25 Prozent der Privatwaldfläche in NRW seien selbstverwaltete Familienbetriebe deren Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten vom Wald lebten. Direkt oder indirekt seien dies mehr als 10.000 Menschen. Der Forstbetrieb Graf von Westphalen gehöre zu den besonders betroffenen privaten Forstbetrieben in Deutschland. Mit seinen Mitarbeitern könnte er in den nächsten Jahren mehr als 500 Hektar neuen Wald aufbauen. Die Förderungen aus 2019 reichten aber gerade für die Pflanzung eines Hektars Eichenwald.

Die von Bund und Land bereitgestellten Mittel können genügen, um auf den vorhandenen Schadflächen in Deutschland wieder klimastabile Wälder zu begründen. Die Klein- und Kleinstwaldbesitzer seien dazu allein nicht in der Lage. In Fürstenberg befürchtet die Forstleute, dass die Bemühungen der Politik zu verpuffen drohen. Fördermittel sollten daher nicht auf Einzelpersonen, sondern die Fläche abgestellt werden.

In persönlichen Gesprächen wollen nun Carsten Linnemann und Bernhard Hoppe-Biermeyer mit Matthias Graf von Westphalen und Vertretern des Forstbetriebes die besondere Problematik erörtern und nach geeigneten Lösungen suchen.