Bei einem Redaktionsbesuch in Münster hatte Fiona Evans verraten, dass ihre Vorfahren aus Bleiwäsche (Bad Wünnenberg) stammen und sie in ihrer Dienstzeit in Düsseldorf nun häufiger den Ort besucht hat. Auch Ansgar Heveling las den Bericht: „Er hat mich direkt elektrisiert, denn aus diesem Ort stammen auch Vorfahren von mir, und der Mädchenname meiner Großmutter ist der gleiche wie der von Fiona Evans: Scholand“, sagt Heveling. Der Ur-Ur-Urgroßvater von Fiona Scholand Evans war der älteste Bruder seines Ur-Urgroßvaters. Fiona Evans’ Ur-Urgroßvater sei in die USA ausgewandert.

So fanden beide zusammen – und tauschten sich über ihre Vorfahren aus. „Es sind diese persönlichen Verbindungen, die unsere deutsch-amerikanischen Beziehungen so besonders machen“, so Fiona Evans. „So konnten wir über die Familie, aber auch die gemeinsamen deutsch-amerikanischen Anliegen sprechen.“

Fiona Evans war in den vergangenen Jahren bereits zu Besuch in Bleiwäsche – und lernte dabei auch ihre entfernten Verwandten kennen .