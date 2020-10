Von der A44 aus Richtung Kassel kommend kann in der Zeit von 19 Uhr am Donnerstag bis 6 Uhr am Freitag nicht auf die A33 nach Paderborn aufgefahren werden. Wie der Landesbetrieb mitteilte, werde eine Umleitung über die Anschlussstelle Lichtenau eingerichtet. Gleich­zeitig stehe den Verkehrsteilnehmern auf der A44 nur ein Fahrstreifen zur Ver­fügung. Der Landesbetrieb beseitigt einen Fahrbahnschaden und investiert 10.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungskräfte im Einsatz können die Baustelle passieren.