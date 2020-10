Gläubige erleben intensive Momente

Die Einkehr der Fatima-Nationalmadonna war für den Pfarrverbundleiter Pfarrer Daniel Jardzejewski und das Pastoralteam sowie für viele Gläubige aller Altersstufen verbunden mit vielen unvergesslichen Momenten. Der einwöchige Besuch begann, als Hermann Josef Lübbers und Gert Schütte von der St.-Jakobus-Pfarrei Rietberg als Beauftragte des Erzbistums Paderborn aus Usedom kommend in der Bad Wünnenberger Oberstadt mit der Fatima-Nationalmadonna eintrafen. Am gleichen Abend wurde in der St.-Antonius-Gemeinde Bad Wünnenberg ein Messe zur Begrüßung mit dem Pfarrverbundleiter Daniel Jardzejewski und Pastor Sprenger sowie mit vielen Gläubigen gefeiert.

In den darauffolgenden Tagen besuchte die Nationalmadonna die Wallfahrts- und Pfarrkirche in Kleinenberg, die Pfarrkirchen in Fürstenberg, Haaren, Lichtenau und Henglarn verbunden mit Festmessen, Rosenkranz-Andachten, Kinderandachten, Sakramentalen Segnungen, Gebetabenden und Eucharistischen Anbetungen. Auch in den Seniorenheimen in Fürstenberg und Haaren freuten sich die Bewohner über den Besuch. Bestens kreativ vorbereitet, empfingen alle Gemeinden mit besonderen feierliche Momenten die Fatima-Nationalmadonna. Sie hatten musikalische Beiträge und vieles mehr ausgearbeitet.

Legende soll sich im Jahr 1917 im portugiesischen Fatima zugetragen haben

Der Legende zufolge erschien 1917 die Gottesmutter auf einen Feld im portugiesischen Fatima mehrmals den Hirtenkindern Lúzia dos Santos und den Geschwistern Jacinta und Francisco Marto. Sie habe ihnen befohlen, künftig an jedem 13. des Monats an jenen Ort zurückzukehren. Die drei Kinder vereinbarten untereinander Stillschweigen über diese Erscheinung, sie waren fromm erzogen worden, lebten aber unter einem kirchenfeindlichen Regime, das Feiertage abschaffte und kirchliche und Einrichtungen und Orden schloss. Die Gottesmutter forderte die Kinder zur Verehrung ihres unbefleckten Herzens und zum Rosenkranzgebet auf sowie zur Buße und Umkehr der Herzen, wie es dem Evangelium entspricht.

Die zwei Geschwister Francisco und Jacinta starben im Alter von sechs und zehn Jahren, ihre Cousine Lucia starb im Alter von 97 Jahren in einem Kloster, in dem sie zurückgezogen lebte. Heute ist Fatima einer der meistbesuchten Wallfahrtsorte der Welt. Seit mehr als 100 Jahren pilgern Gläubige aus aller Welt in großer Anzahl nach Fatima. Auch aus der hiesigen Region traten viele Menschen den Wallfahrtsweg nach Fatima als einen der bedeutendsten Wallfahrtsorte der katholischen Kirche an. Allein 2019 kamen 6,3 Millionen Pilger nach Fatima.

Am 13. Mai 1967 segnete Papst Paul VI. eine Statue Unserer lieben Frau von Fatima speziell für Deutschland. Er verband damit den Auftrag, sie möge durch die Diözesen, Pfarreien, Klöster, Altenheime und Schulen getragen werden. Das Fatima Weltpostulat U.L.F. in Deutschland bekam den Auftrag, die Pilgerfahrt der Muttergottes zu betreuen. Als nächster Besuchsort der Fatima-Nationalmadonna ist die katholische Kirchengemeinde Braunschweig im Bistum Hildesheim vorgesehen. Die Madonna wird schließlich im Dezember ihre Rundreise beenden und aus Lemgo nach Büren zurückkehren.