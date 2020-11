Symbolische Schlüsselübergabe an neuen Bürgermeister Christian Carl

Bad Wünnenberg (WB). In einer bewegenden Feierstunde unter Corona-Bedingungen in der Bleiwäscher Schützenhalle hat Christoph Rüther jetzt während der letzten Ratssitzung in alter Zusammensetzung von seinem Amt als Bad Wünnenberger Bürgermeister Abschied genommen.