Die 19 Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils spulte der Bad Wünnenberger Rat im Schnelldurchlauf ab. Keine Stunde dauerte es, bis der neue Bürgermeister Christian Carl (CDU) vereidigt, über diverse andere Ämter abgestimmt und eine Beschlussvorlage nach der anderen abgenickt waren. Der nichtöffentliche Teil, in dem es unter anderem um den Neubau eines Masthähnchenstalls für fast 30.000 Tiere mit Nebenanlagen ging, versprach schon im Vorfeld weniger Harmonie und Einigkeit unter den Ratsmitgliedern.

Dass die erste Sitzung des neuen Rates nicht noch schneller beendet war, lag auch an den Nachfragen und Anregungen zur Beschaffung von IPads für die Ratsmitglieder. Jeder Politiker soll künftig ein solches Tablet erhalten. Es ist für die Ratsarbeit vorge­sehen, darf aber auch für private Zwecke genutzt werden. Geliefert wird das Gerät mit einem speziellen Stift und einer Tastatur. Die Stadt Bad Wünnenberg bleibt Eigentümer der ­Geräte.

Nach der Wahl der Ausschussvorsitzenden und ihrer Stellvertreter wurde angemerkt, dass die wünschenswerte Frauenquote von 40 Prozent nicht überall erfüllt werde. „In manchen Ausschüssen sitzt keine einzige Frau, in anderen wird die Quote mehr als erfüllt“, hieß es. Die Anmerkung wurde von Bürgermeister Christian Carl zur Kenntnis genommen, eine Diskussion über diese Thematik entbrannte nicht.

Einvernehmen für Maststall in Bad Wünnenberg ...

In seiner Amtseinführung machte Carl deutlich, dass er Bad Wünnenberg als Tourismusstandort „nach vorne bringen will“ und dabei auch das Kur- und Gesundheitsangebot fördern wolle. Zudem sollen Baugebiete erschlossen werden, um für Familien attraktiv zu werden und zu bleiben. „Wir wollen verhindern, dass junge Familien aus unserer Stadt wegziehen“, sagte Bürgermeister Carl. Dazu, betonte er, gehörten auch eine voranschreitende Digitalisierung in Schule und Verwaltung sowie eine bessere Infrastruktur samt Glasfaser-Internet. Satzungs- und Änderungsbeschlüsse zum Bebauungsplan in Bad Wünnenberg wurden vom Rat einstimmig beschlossen, bei der Errichtung und dem Betrieb einer Windenergie­anlage in der Gemarkung Wünnenberg gab es eine Enthaltung.

Zu den Stellvertretern von Christian Carl wurden Norbert Münster (CDU) und Klaus Stratmann (SPD) gewählt. Schriftführer für den Rat sowie den Haupt- und Finanzausschuss sind Christoph Wittler und Peter Leichter. Auch die Ortsvorsteher wurden nominiert.