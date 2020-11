Die Skulpturen verbinden die Grillhütte Sportplatz, die Waldzwergenhütte, die im Bau befindliche Hütte am Schweinskopf und den Knippeblick. Start ist der Dorfplatz in Bleiwäsche. Die genaue Route wird in Kürze über den Teuto-Navigator und Komoot veröffentlicht.

Am Anfang stand die Idee, Kunst von Kindern für alle erlebbar zu machen. Mit einer erfolgreichen Bewerbung um Fördergelder für Projekte mit Beteiligung von Flüchtlingskindern legte Vera Albrecht den Grundstein.

Unter ihrer Leitung und Mitwirkung von Ria Kortekaas haben 24 Kinder, darunter mehrere Geflüchtete, in der Töpferwerkstatt mit viel Fantasie die frostfest gebrannten Keramiken erstellt. Sie wurden in selbstentworfene Edelstahlelemente, Holzpfosten und Natursteine integriert und bilden eine dauerhafte, frei zugängliche Ausstellung. Für die Besichtigung aller Skulpturen sollten etwa zwei Stunden eingeplant werden.

Das Projekt wurde von der LKD NRW, der LKJ (Landesvereinigung kulturelle Jugendarbeit) und dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration gefördert.