Dort hatte sich in einem in Richtung Kassel fahrenden Fahrzeug ein medizinischer Notfall ereignet. Die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst und sicherten den Einsatz von Rettungswagen und Notarzt gegen den Verkehr ab.

Kurze Zeit später wurden der Löschzug Haaren und der Rettungsdienst um 19.12 Uhr zum dritten Mal auf die A 44 in Fahrtrichtung Kassel alarmiert. Im Stauende hatte sich ein Auffahrunfall mit Verletzten ereignet. Ein Auto war auf einen Transporter aufgefahren. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, unterstützte den Rettungsdienst, der mit Rettungswagen und Notarzt vor Ort war, und stellte den Brandschutz sicher.

Ein weiterer Alarm folgte um 19.48 Uhr. In einem Imbiss an der Paderborner Straße in Haaren war es zu einem Fritteusenbrand gekommen. Die Leitstelle alarmierte neben dem Löschzug Haaren auch die Löschgruppe Helmern, Drehleiter sowie Einsatzleitwagen des Löschzuges Bad Wünnenberg und im Einsatzverlauf auch ein Löschfahrzeug des Löschzuges Fürstenberg. Auch der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungswagen an. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer von der Fritteuse bereits auf das Gebäude des Imbissbetriebes übergegriffen. Unter Atemschutz ging ein Trupp mit einem Schaumrohr zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor und löschte das Feuer.

Von außen wurde das Gebäude gekühlt. Dazu wurde auch die Drehleiter eingesetzt.

Die Brandausbreitung wurde mittels Wärmebildkamera auf ein direkt angrenzendes Gebäude kontrolliert. Eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurde rettungsdienstlich versorgt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch eine gestürzte Person wurde rettungsdienstlich versorgt. Der Einsatz endete gegen 23.15 Uhr.