Im Notfall jederzeit einsatzbereit

Die stark zunehmende Anzahl von Sprengangriffen auf Geldautomaten hat nun aber die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten dazu veranlasst, die Geschäftsstelle in Haaren aus Sicherheitsgründen nachts von 0 bis 5 Uhr zu schließen. Folglich hätte auch der Defi in dieser Zeit nicht zur Verfügung gestanden. „Der plötzliche Herztod kennt aber keine Uhrzeit“, so der Tenor des Fördervereins.

Deshalb hat man zusammen mit der Volksbank versucht, eine andere Lösung zu finden, damit der Defi jederzeit zur Verfügung steht. Vom Förderverein wurde ein Wandkasten angeschafft. Er ist klimatisiert, beleuchtet und alarmgesichert und damit für die Lagerung des Defis im Außenbereich geeignet. Der Wandkasten wurde nun neben dem Haupteingang der Volksbank in Haaren angebracht, sodass der Defi wieder jederzeit zur Verfügung steht. Ergänzend befinden sich in dem Wandkasten noch eine Beatmungsmaske sowie eine Rettungsdecke. Um einem unsachgemäßen Gebrauch vorzubeugen, ist der Bereich kameraüberwacht.

Hintergrund war, dass in Deutschland jedes Jahr 100.000 Menschen am plötzlichen Herztod sterben. Mit einem Defibrillator kann aufgrund einer selbsterklärenden Sprachfunktion jeder Laie die notwendigen Stromstöße abgeben und sie in Ergänzung mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung so lange anwenden, bis der Rettungsdienst eintrifft. Eine Falschanwendung ist ausgeschlossen.