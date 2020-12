Im Normalfall, informiert das Unternehmen, blieben bei Hilcona weit weniger Waren übrig, da „just in time“ produziert werde und möglichst kleine Lagerbestände aufgebaut würden. Die Corona-Krise und die Schließung der Gastronomie habe das geändert – zumindest vorübergehend.

„Viel zu viele Menschen leben in Deutschland an oder sogar unterhalb der Armutsgrenze. Auch für viele Menschen in und rund um Bad Wünnenberg ist Mangel tägliche Realität“, sagt Bürgermeister Christian Carl. „Schön, dass wir mit unseren freiwilligen Helfern in der Adventszeit für kleine Lichtblicke sorgen können“, betont er.

Die Vermeidung von Lebensmittelabfall hat für Hilcona erste Priorität. Fallen dennoch unverkaufte Nahrungsmittel an, werden sie zuerst weitergegeben und sinnvoll verwertet, bevor sie in Ausnahmefällen entsorgt werden müssen. Hilcona engagiert sich deshalb schon lange gemeinsam mit der Tafel Deutschland für Bedürftige.