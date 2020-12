Name für Neubau in Bad Wünnenberg gefunden

Bad Wünnenberg -

Das Kind hat nun auch einen Namen. Bad Wünnenbergs Bürgermeister Christian Carl hat in der Ratssitzung am Donnerstag mitgeteilt, dass das neue Haus der Gesundheit am Standort des ehemaligen Kurmittelhauses „KuGA –Kneipp und Gesundheit im Aatal“ heißen soll.