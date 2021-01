Ursache noch unklar

Nach Informationen einer Polizeisprecherin haben die Brandermittler einen externen Gutachter hinzugezogen, der an diesem Dienstagmorgen den Brandort in Augenschein nehmen wird.

Großbrand in Tischlerei in Bad Wünnenberg: So sieht es am Tag danach aus

Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine konkreten Angaben. Vermutlich liege der Schaden, den das Feuer am Samstag verursacht hat, im mittleren sechsstelligen Bereich.

Wie berichtet hatten Nachbarn am Samstagmorgen den Brand in der Treppenbaufirma Hegers entdeckt. Ein Teil der 1600 Quadratmeter großen Produktionshalle stand in Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden, rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.