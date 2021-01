Das Feuer an der nicht mehr genutzten Hütte ohne Inventar war am Dienstag gegen 13.15 Uhr entdeckt worden. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das brennende etwa vier mal fünf Meter große Holzgebäude mit Schaum. Vor Ort traf die Polizei den Besitzer (74) an. Der Mann gab an, am Vormittag auf einer Feuerstelle nahe der Hütte Papiertüten verbrannt zu haben. Jetzt wird vermutet, dass die Hütte durch Funkenflug in Brand geriet. Die Hütte brach durch den Brand zusammen und muss komplett entsorgt werden. Wegen möglicher Umweltgefahren wurde das Umweltamt des Kreises Paderborn eingeschaltet.