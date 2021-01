Wie die Polizei mitgeteilt hat, wurde das Feuer an der nicht mehr genutzten Hütte ohne Inventar am Dienstag gegen 13.15 Uhr entdeckt. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das brennende, etwa vier mal fünf Meter große Holzgebäude und die Flammen, die bereits auf den Waldboden und einige Büsche übergegriffen hatten.

Dazu setzten die Helfer zwei C-Rohre und ein Schaumrohr ein. Vor Ort waren elf Feuerwehrleute mit Tanklösch- und Löschgruppenfahrzeug unter der Leitung von Marcus Siekaup. Ihr Einsatz dauerte etwa zweieinhalb Stunden.

Vor Ort traf die Polizei den 74-jährigen Besitzer der Hütte an. Der Mann gab an, am Vormittag auf einer Feuerstelle nahe der Hütte Papiertüten verbrannt zu haben. Nun vermutet die Polizei, dass die Hütte durch Funkenflug in Brand geriet. Die Hütte brach durch den Brand zusammen und muss komplett entsorgt werden. Wegen möglicher Umweltgefahren schaltete die Polizei das Umweltamt des Kreises Paderborn ein.