Unfallflucht nach riskantem Überholmanöver

Dieser hielt zunächst hinter wartenden Fahrzeugen vor der roten Ampel an der Hauptkreuzung an. Bei Grün beschleunigte der Polo und überholte noch im Kreuzungsbereich ein Auto sowie in der nächsten Rechtskurve, trotz Gegenverkehrs, einen weiteren Pkw. Obwohl ein ihm entgegenkommender 60-jähriger BMW-Fahrer noch versuchte auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Brilon davon.

Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 5000 Euro.