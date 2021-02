Die Tüten enthalten ein Heft mit Vorschlägen zu Hausgottesdiensten, Ausmalbilder, eine Geschichte zur Misereor-Kinderfastenaktion, ein Lesezeichen und ein Plakat, mit dem der eigene Weg nach Ostern gestaltet werden kann.

Die Tüten liegen in den Kirchen des Pastoralen Raumes und an verschiedenen Stellen in den Wünnenberger und Lichtenauer Orten zum Mitnehmen aus.

Am fünften Fastensonntag, 21. März, bietet der Pastorale Raum eine weitere Tüte mit Vorschlägen für die Kar- und Ostertage an. „Das Pastoralteam lädt alle Familien ein, sich auf den Weg der Vorbereitung auf Ostern zu machen und wünscht einen guten Weg durch die Tage der Fastenzeit auf Ostern zu“, sagt Pfarrer Daniel Jardzejewski.