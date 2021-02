Um 13.08 Uhr wurden der Löschzug Haaren und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die A 44 in Fahrtrichtung Kassel alarmiert. Aufgrund der Lagemeldung entsandte die Leitstelle zusätzlich den Löschzug Fürstenberg, den Einsatzleitwagen des Löschzuges Bad Wünnenberg sowie den Leitenden Notarzt und Organisatorischen Leiter Rettungsdienst des Kreises Paderborn.

Wie die Feuerwehr Bad Wünnenberg am Abend mitteilte, war beim Eintreffen an der Einsatzstelle keine Person mehr eingeklemmt. Allerdings waren vier Personen verletzt worden. Insgesamt waren drei PKW und ein LKW am Unfallgeschehen beteiligt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der Verletztenversorgung. Außerdem wurde der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Die Verletzten wurden notärztlich erstversorgt und ins Krankenhaus transportiert.

Für die Unfallaufnahme musste die Bahn zeitweise gesperrt werden, so dass sich zunächst auf der A 44 und kurz darauf auch auf der A 33 lange Staus bildeten, die sich erst am Nachmittag auflösten.

Bereits am Donnerstagvormittag um 10.10 Uhr waren der Löschzug Haaren und der Rettungsdienst auf dem gleichen Streckenabschnitt der A 44 in Fahrtrichtung Kassel im Einsatz gewesen. Hier war ein LKW auf ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei geprallt. Dabei war der LKW-Fahrer verletzt worden. Er wurde rettungsdienstlich versorgt und ins Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte auch hier die Einsatzstelle ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.