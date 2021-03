Bad Wünnenberg -

Die Stadt Bad Wünnenberg stattet die drei Grundschulen in der Kernstadt, in Fürstenberg und in Haaren mit insgesamt 2000 FFP2-Masken für die Schüler aus. Wie die Verwaltung mitgeteilt hat, handele es sich dabei um speziell für Kinder passende und zertifizierte FFP2-Masken.