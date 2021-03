Nach ersten Erkenntnissen hatte sich gegen 12.45 Uhr vor der Baustelle Lichtenau ein Rückstau gebildet. Ein Lkw aus Donauwörth musste daher abbremsen. Ein ihm folgender Lkw mit Kasseler Kennzeichen konnte durch ein teilweises Ausweichen auf die Standspur noch einen Auffahrunfall verhindern und sein Fahrzeug am Fahrbahnrand zum Stehen bringen. Direkt hinter dem Lkw aus Kassel befand sich ein BMW mit spanischer Zulassung, dem ein Lkw aus Tschechien folgte. Zunächst sollen beide Fahrzeuge nach links ausgewichen sein, wobei der Lkw auf das Heck des BMW gefahren sein soll, bevor der Pkw in das Heck des stehenden Lkw aus Donauwörth geschoben wurde. Die drei männlichen Insassen des BMW starben noch an der Unfallstelle. Die drei Lkw-Fahrer wurden erstversorgt und dann in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Ein Lkw aus Tschechien hatte den BMW X5 auf einen anderen Lkw geschoben. Foto: Hans Büttner

Etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Haaren, Fürstenberg, Helmern und Bad Wünnenberg waren unter der Leitung vom Markus Siekamp an der Unfallstelle im Einsatz. Die Polizei sperrte die A44 in Fahrtrichtung Kassel über mehrere Stunden voll. Der Verkehr staute sich auf mehr als zehn Kilometern.

Nicht weit entfernt war es auf diesem Streckenabschnitt erst am vergangenen Donnerstag zu zwei Unfällen mit fünf Verletzten gekommen. Im September 2020 starben vier Menschen auf der Gegenrichtung.