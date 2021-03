Bauamtsleiter Sebastian Döring hat die geplanten Maßnahmen jetzt im jüngsten Friedhofsausschuss vorgestellt.

Demnach sollen die Leichenhallen in Fürstenberg, Haaren und Bleiwäsche saniert werden. In Fürstenberg ist ein Außenanstrich notwendig, und die denkmalgeschützten Fenster müssen saniert werden. Insgesamt belaufen sich die erwarteten Kosten hier auf etwa 14.000 Euro.

An der Leichenhalle in Haaren sollen die vorhandenen Fenster ausgetauscht werden. Hier rechnet Döring mit Kosten in Höhe von etwa 50.000 Euro. Ebenfalls ausgetauscht werden müssen die Innentüren (10.000 Euro). Weiterhin müssen in der Haarener Leichenhalle die Leichenaufbewahrungsräume modernisiert werden, was etwa 10.000 Euro kosten wird. In den Einbau einer Klimaanlage zur Leichenkühlung werden rund 7000 Euro investiert. Schließlich ist ein Innenanstrich für 4000 Euro fällig.

Die Leichenhalle in Bleiwäsche soll für etwa 34.000 Euro instand gesetzt werden. Die Fensterfront muss ausgetauscht oder renoviert werden, Maßnahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit sind notwendig, und ein Innenanstrich ist vorgesehen. Insgesamt werden Kosten in Höhe von 129.000 Euro für die Instandsetzung der Leichenhallen erwartet.

Rückstellungen aus vergangenen Haushaltsjahren und Neuansätze im Haushalt für das Jahr 2021 summieren sich auf verfügbare 130.000 Euro.

Außerdem will die Stadt die Friedhofsmauern in Leiberg (65.000 Euro) und Helmern (15.000 Euro) sanieren. Für die Sanierung der Mauern bestehen ebenfalls Rückstellungen aus vergangen Jahren und ein Ansatz im Haushaltsplan 2021 von 10.000 Euro, so dass der Gesamtbetrag von 80.000 zur Verfügung steht.

Im vergangenen Jahr wurden die Veränderungen in der Beerdigungskultur deutlich erkennbar. Insgesamt wurden 122 Bürgerinnen und Bürger beerdigt. Dabei wurde 45 mal eine Sargbeisetzung und 77 mal eine Urnenbeisetzung gewählt.

Sebastian Döring berichtete außerdem von vermehrten Anfragen, die Ruhezeit auf 20 oder 25 Jahre zu verkürzen. Bisher gilt auf den Bad Wünnenberger Friedhöfen eine Ruhezeit von 30 Jahren. Die Verwaltung wolle in diesem Jahr prüfen, inwieweit den Wünschen der Bürger entsprochen werden kann. Dazu müsse unter anderem der Untergrund untersucht werden. Döring stellte eine Änderung der Friedhofssatzung im Herbst in Aussicht.