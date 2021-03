Vor etwa 50 Jahren, heißt es in einer Stellungnahme des Vereins, habe das Haarener Industriegebiet nur aus zwei Firmen bestanden: dem Betonwerk Ratio und dem Möbelhersteller Stelltemeier (Stella). Die Felder seien noch so nah am Ort gewesen, dass die Kinder dort spielen konnten. Erst in den 1980er Jahren sei das Industriegebiet vergrößert und zügig nördlich der Wewelsburger Straße erweitert worden. Die größte Firma war damals Peacock. Zwischen der Wewelsburger und der Bürener Straße siedelten sich dann nach und nach weitere mittelständische Unternehmen an. Eine Zäsur ist nach Ansicht des Heimatvereins die Ansiedlung des Netto-Zen­trallagers.