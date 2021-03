Die Zeit ist reif für echten Genuss

Bereits zum dritten Mal haben in einer Gemeinschaftsproduktion der Bad Wünnenberger Apotheker Ulrich Klinke, „Brennmeister“ im Wünnenberger Heimatverein, und die Westheimer Brauerei, dort federführend Moritz Freiherr von Twickel und sein Braumeister, das edle Getränk hergestellt. Drei ganze Jahre mussten sich die Whisky-Kenner in Geduld üben, um die edle Spirituose mit ostwestfälischem Hintergrund in der dritten Generation endlich genießen zu können. Die eigentliche Idee, einen Whisky aus eigener Kreation herzustellen, entwickelten Ulrich Klinke und Brauereiinhaber Josef Freiherr von Twickel aus Westheim 2008 bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin.