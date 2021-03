Aufgrund der Pandemie wurden die Haushaltsreden nicht vorgetragen, sondern nur schriftlich vorgelegt. SPD Die Sozialdemokraten fanden kein Verständnis für die Senkung der Gewerbesteuer. „Zu Beginn der Legislaturperiode, mit einem neuen Bürgermeister und einem neuen Stadtrat, hatten wir uns zwar in der Haushaltsrede des Bürgermeisters etwas mehr erhofft. Eine Vision, eine Idee, einen Plan für Bad Wünnenberg für die nächsten fünf Jahre, aber der Haushalt war ein Verwaltungshaushalt, dem wir zugestimmt hätten“, formuliert SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Stachowiak in seiner Rede. Der nun vorliegende Haushalt habe sich aber durch die von der CDU durchgesetzte deutliche Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes von 417 auf 390 Prozent massiv verändert. „Wurde im Haushaltsentwurf vom Dezember 2020 noch mit einem Minus von 425.122 Euro kalkuliert, weist der uns nun vorliegende Haushalt ein Minus von 1.062.497 Euro aus“, verdeutlicht Stachowiak, „wir halten diese Steuersenkung für einen großen Fehler, sie ist unsolidarisch und unsozial.“ Die Ausgleichsrücklage werde in einer Zeit, in der niemand vorhersagen könne, wie sich die Corona-Pandemie in den nächsten Jahren auf die Wirtschaft und somit auf die kommunalen Haushalte auswirke, deutlich gemindert.