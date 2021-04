Verkaufsautomat am Wünnenberger Wohnmobilhafen aufgestellt

Bad Wünnenberg -

Frischfleisch für den spontanen Grillabend, Eier, Wurst und vieles mehr in Bio-Qualität rund um die Uhr: Das ermöglicht jetzt ein neuer Automat, den das Team des Bio-Hofs Finke am Wohnmobilhafen in Bad Wünnenberg aufgestellt hat.