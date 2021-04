Der Unfall sei für ihn in keiner Weise vorhersehbar gewesen. Es habe sich um eine tragische Verkettung unglücklicher Umstände gehandelt, so Oberstaatsanwalt Ralf Meyer.

Feuerwehrleute, Notarzt und die Besatzung eines Rettungshubschraubers versuchten am Unfallort, einer Scheune in der Wünnenberger Feldflur, das lebensgefährlich verletzte Kind zu reanimieren, doch der Junge verstarb noch am Unfallort.