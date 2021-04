Der 52-Jährige aus Haaren tritt die Nachfolge von Claudia Weichert an, die nach zwei Jahren die Stadtverwaltung auf eigenen Wunsch verließ und sich neuen beruflichen Herausforderungen bei der Gemeinde Schlangen stellt. Das hat die Stadt Bad Wünnenberg jetzt mitgeteilt.

Hermann Mersch absolvierte 1990 beim Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Nach einem Jahr Grundwehrdienst schloss sich der Vorbereitungsdienst für den gehobenen Dienst bei der Stadt Paderborn an. Hermann Mersch ist in der Stadtverwaltung kein Unbekannter. Seit 1995 ist er Sachbearbeiter im Sozialamt und stellvertretender Amtsleiter. „Wir heißen Hermann Mersch in seiner neuen Funktion als Amtsleiter herzlich willkommen und freuen uns, dass wir für diese wichtige Position einen Mitarbeiter mit so viel Erfahrung gewinnen konnten“, erklärte Bürgermeister Christian Carl. Hermann Mersch ist telefonisch unter der Nummer 02953/709-52 sowie per E-Mail unter hermann.mersch@bad-wuennenberg.de zu erreichen.